Темы создания собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов будут в центре внимания участников IV Юридического форума стран группы. Мероприятие впервые состоится в России в ноябре 2017 года, сообщила пресс-служба Ассоциации юристов России.

Форум проходит ежегодно с 2014 года, ранее его принимали в Бразилии, Китае и Индии. В этом году мероприятие первые пройдет в Москве с 30 ноября по 1 декабря 2017 года. Среди его гостей представители правительств, руководители ведомств, законодатели и судьи, видные юристы государств, входящих в БРИКС.

«Среди ключевых вопросов предстоящего форума: создание собственной платежной системы БРИКС и пула валютных резервов. Участники дискуссий рассмотрят проблемы развития института международного коммерческого арбитража в рамках БРИКС, обсудят вопросы повышения престижа знаковых арбитражных учреждений региона на международной арене и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений», — говорится в сообщении.

В ходе специальной панельной сессии предметом дискуссий станут такие основополагающие элементы национальной и международной безопасности, как предотвращение региональных конфликтов, борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Источник: РИА Новости

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