Платежная система CONTACT предложила новую возможность оперативного и удобного перевода денежных средств в режиме онлайн.

Теперь клиенты CONTACT могут отправить денежный перевод в режиме реального времени в 170 стран мира. Для этого необходимо пройти авторизацию по номеру мобильного телефона в онлайн-сервисе платежной системы, указать сумму перевода и выбрать страну.

Для отправки перевода принимаются карты платежных систем VISA, Mastercard или «МИР». Также возможно выбрать удобный способ получения перевода: на банковскую карту или счет, доставку наличных на дом или в любой пункт системы CONTACT.

Комиссия за перевод составляет от 2 копеек и зависит от суммы перевода, страны назначения, способа получения и карты, с которой будет происходить отправка перевода.

«На протяжении всего времени, что существует платежная система CONTACT на рынке, мы стремимся создать необходимые условия для наших клиентов и предоставлять им современные способы совершения денежных переводов. Новым этапом в развитии CONTACT стала реализации собственной онлайн-платформы денежных переводов, с помощью которой наши клиенты могут совершить моментальный денежный перевод в любую из 170 стран, в которых работает система, а также выбрать удобный способ получения перевода», — отметил директор по развитию платежной системы CONTACT Сергей Нестеров.

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