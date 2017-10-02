Система электронных платежей «КиберПлат» и ее расчетный банк — КБ «ПЛАТИНА» — реализовали услугу внесения денежных средств на карты национальной платежной системы «Мир».

Сервис доступен для держателей всех категорий карт «Мир» – дебетовых, классических и премиальных. Банк «ПЛАТИНА» выступает в качестве эквайера национальной платежной системы «Мир».

На сегодняшний день в России насчитывается более 15,5 миллионов держателей банковских карт «Мир». Новая услуга пополнения картсчета национального «пластика» через CyberPlat доступна на кассах сетей федерального и регионального ритейла, через инфраструктуру банков-партнеров или через терминальную сеть.

Функциональность, удобство и простота платежного сервиса позволяет клиентам тратить минимум времени на проведение операции. Операции пополнения осуществляются в режиме реального времени при абсолютной защищенности транзакций.

«Держателей карт «Мир» становится все больше – по прогнозам, к концу года их будет более 20 миллионов человек. Такой стремительный рост требует быстрого развития инфраструктуры: важно, чтобы каждый человек мог оперативно и без усилий пополнить свой банковский счет. Поэтому интеграция с CyberPlat позволит россиянам в полной мере ощутить все преимущества этой сравнительно новой платежной системы. Мы отдаем приоритет российским разработкам, используем собственные ИТ-решения и убеждены, что отечественные технологии обеспечивают безопасность расчетов и укрепляют устойчивость всей финансовой системы страны», — отметил гендиректор «КиберПлат» Андрей Грибов.

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