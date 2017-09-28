Оплата с помощью мобильных устройств постепенно набирает популярность в России. Согласно результатам исследования Visa, на сегодняшний день каждый второй житель крупных российских городов (59%) знает о бесконтактном способе оплаты с помощью смартфона, а пользуется им каждый десятый (11%). При этом больше трети тех, кто не пользуется такими платежами (41%) готовы в будущем начать платить смартфоном.

Для подавляющего большинства пользователей мобильных платежных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay — Прим. Ред.) преимуществами такого способа оплаты являются удобство (92%) и безопасность (77%). Безопасность обеспечивается за счет технологии токенизации. Суть ее заключается в том, что в момент совершения транзакции платежные банковской карты реквизиты заменяются на уникальный цифровой идентификатор (токен), что существенно снижает риск компрометации данных.

С целью популяризации современных платежных технологий Visa запустила специальную кампанию #платибезопасно. В течение недели на YouTube и в блоге Visa в России планируется представить серию различных видео-роликов и информационных материалов, которые будут посвящены таким темам, как безопасность онлайн-покупок, сохранность средств на карте, удобство и безопасность перевода средств с карты на карту и многим другим преимуществам электронных платежей.

«Российский рынок открыт инновациям. Ярким доказательством этого является тот факт, что Россия стала одной из немногих стран, в которых одновременно работают такие сервисы, как Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Помимо технической реализации мы уделяем большое внимание программе в области финансовой грамотности, реализуя инициативы, подобные кампании #платибезопасно, чтобы разъяснять потребителям преимущества новых платежных решений, как более современных, удобных и безопасных по сравнению с наличными. Мы делаем это в интересах всего рынка, поддерживая стратегические планы регулятора и стимулируя переход к безналичной экономике», — отметила гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.

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