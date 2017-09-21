Банк для предпринимателей «Точка» (входит в финансовую группу «Открытие») и платежная система CONTACT (Группа QIWI) договорились о партнерстве. Теперь клиенты «Точки» смогут пополнять свои счета наличными более чем в 7 тыс. пунктов обслуживания системы CONTACT в России. Деньги зачисляются моментально, комиссия не взимается.

«Все, что нужно предпринимателю, – зайти в банк с паспортом и деньгами, и назвать операционисту реквизиты счета в «Точке». Деньги зачислятся моментально. На банковском рынке мы по-прежнему одни из немногих, кто дает своим клиентам возможность пополнять счета бесплатно, независимо от канала пополнения. Все расходы «Точка» берет на себя, это полностью соответствует клиентской модели банка. Мы постоянно расширяем дистанционные каналы пополнения счетов», – комментирует директор по развитию бизнеса и кросс-продажам «Точки» Ирина Галямина.

По словам директора по развитию платежной системы CONTACT Сергея Нестерова, офлайновый канал пополнения счетов в системе CONTACT будет удобен для клиентов Банка «Точка» благодаря простоте процедуры и наличию широкой географии пунктов обслуживания в РФ.

Ранее банк «Точка» и группа QIWI, в которую входит платежная система CONTACT, договорились о сотрудничестве в сегменте малого бизнеса. КИВИ Банк (АО), оператор системы CONTACT, обслуживает предпринимателей на базе сервиса, разработанного «Точкой». Для этого «Точка» передала КИВИ Банку права на использование своих технологий и помогла запустить платформу со стабильно высоким уровнем клиентского сервиса.

Таким образом клиенты «Точки» получили возможность использовать сеть QIWI для приема платежей от своих контрагентов и для пополнения счетов. Добавим также, что клиенты «Точки» также могут вносить наличные через банкоматы и кассы финансовой группы «Открытие» и на «Почте России».

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