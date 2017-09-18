ВТБ24 начинает прием карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тысяч устройств. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

По оценке банка, планируемый оборот по картам обеих платежных систем до конца 2018 года составит около 50 млрд рублей. Более того, до конца года вся POS-терминальная сеть банка будет настроена на прием карт American Express и China Union Pay.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга ВТБ24 Алексея Киричека, карты данных платежных систем будут, в первую очередь, использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, во многом – премиального уровня. Доля American Express и China Union Pay в данном сегменте может составить до 15%.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети АШАН, «Лента», «Магнит», OBI, Metro C&C, Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.

(Всего прочитано 14 раз, из них 6 посещений сегодня)