Банк Русский Стандарт впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в сегменте «рестораны». Теперь клиенты знаменитого ресторана Brasserie МОСТ получили возможность расплатиться с помощью популярной в Китае платформы Alipay.

«Мы установили Alipay с целью большего привлечения китайских туристов в наш ресторан, поток которых в последние годы значительно увеличился, – комментирует исполнительный директор Brasserie МОСТ Инна Иванова. – Сегодня в Москве в конкурентной среде в сфере услуг идет борьба за каждого гостя. Наличие в заведении данной популярной в Китае системы оплаты, помимо других преимуществ, является почти стопроцентным стимулом для посещения китайскими туристами именно нашего ресторана».

Alipay является наиболее популярным платежным средством в Китае – количество активных пользователей превышает 520 миллионов человек. Кроме использования внутри группы для оплаты предлагаемых Alibaba Group продуктов, данную платежную систему также используют более 460 тысяч других компаний и более 8 миллионов торговых точек в Китае и мире. Недавно компанией была разработана система оплаты заказа напрямую с мобильного телефона, а также заключен договор о сотрудничестве с одним из крупнейших операторов сотовой связи Китая China Unicom.

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