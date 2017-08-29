В России появилась система оплаты FunPay.money, позволяющая ее участникам расплачиваться за товары и услуги «лайками» из социальных сетей. К оплате принимаются «лайки» из таких популярных соцсетей, как «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.

Для подключения к FunPay.money нужно пройти регистрацию на сайте платежного сервиса и разместить на своей странице пост с хэштегом заведения участника проекта, к примеру, магазина или ресторана.

Пользователь будет получать денежный бонус за каждый лайк к посту с хэштегом, который по умолчанию приравнивается к 1 российскому рублю. Полученным таким образом лайками далее можно будет расплатиться на кассе в обычном магазине, предъявив штрихкод или промокод.

Новая платежная система уже работает в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. Скоро должны открыться представительства в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейших планах FunPay – масштабирование бизнеса, привлечение американского инвестора и участие в американском акселераторе.

Потенциально, свое участие в программе рассматривает «М. Видео», «Связной» и «Дикси».

Другой вопрос — проблема накрутки «лайков» и борьбы с этим явлением.

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