Запущен платежный сервис принимающий «лайки»
В России появилась система оплаты FunPay.money, позволяющая ее участникам расплачиваться за товары и услуги «лайками» из социальных сетей. К оплате принимаются «лайки» из таких популярных соцсетей, как «ВКонтакте», Facebook, Twitter и Instagram.
Для подключения к FunPay.money нужно пройти регистрацию на сайте платежного сервиса и разместить на своей странице пост с хэштегом заведения участника проекта, к примеру, магазина или ресторана.
Пользователь будет получать денежный бонус за каждый лайк к посту с хэштегом, который по умолчанию приравнивается к 1 российскому рублю. Полученным таким образом лайками далее можно будет расплатиться на кассе в обычном магазине, предъявив штрихкод или промокод.
Новая платежная система уже работает в Архангельске, Калининграде, Владивостоке, Сочи, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кирове и Нижнем Новгороде. Скоро должны открыться представительства в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейших планах FunPay – масштабирование бизнеса, привлечение американского инвестора и участие в американском акселераторе.
Потенциально, свое участие в программе рассматривает «М. Видео», «Связной» и «Дикси».
Другой вопрос — проблема накрутки «лайков» и борьбы с этим явлением.
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