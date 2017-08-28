Турецкие предприниматели, возможно, вскоре смогут использовать карты платежной системы «Мир»в торговле в национальных валютах между Россией и Турецкой Республикой. Такое мнение при общении с журналистами в Анкаре выразил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

«Сейчас в России официально запущена новая карточка собственной платежной системы «Мир». Она не связана с системой Visa, с MasterCard. Она вообще рублевая и пока работает только в пределах Российской Федерации, — подчеркнул дипломат. — Но по мере того, как эта система будет развиваться, я убежден, что турецкий бизнес приспособит эту платежную систему для торговли в национальной валюте».

Он подчеркнул, что турецкие предприниматели никогда не отказываются от сделки, которую они могут совершить. «Турецкие авиакомпании летают везде, где это выгодно. Они никогда не упустят своей выгоды», — заявил Ерхов.

Напомним, поводом для создания платежной карты «Мир» стали санкции США в отношении РФ. Весной 2014 года Visa и MasterCard без уведомления заблокировали операции по картам некоторых российских банков. В конце того же года они прекратили обслуживание банковских карт на территории Крыма. В настоящее время карты «Мир» выпускают почти 100 банков, а обслуживают почти 400.

Источник: ТАСС

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