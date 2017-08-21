Начиная с 15 августа клиенты Сбербанка — держатели карт Visa Electron могут оплачивать свои покупки смартфонами при помощи всех трех ведущих сервисов бесконтактных платежей: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay.

«Мы стремимся предоставить возможность всем нашим клиентам пользоваться самыми удобными для них инструментами оплаты покупок. Бесконтактная оплата смартфоном уже пользуется популярностью среди многих наших клиентов, а с сегодняшнего дня становится доступна и для держателей карт Visa Electron Сбербанка», — отметила руководитель дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.

Напомним, в апреле этого года Сбербанк подключил дебетовые карты Visa к Apple Pay и Samsung Pay, в мае осуществил подключение карт Visa и к сервису Abdroid Pay. Для владельцев карт Visa Electron, однако, функция бесконтактной оплаты тогда оставалась недоступной.

Добавим, что Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), Galaxy J7 (2017) | J5 (2017), а также Gear S3 classic | frontier.

Расплатиться в магазинах с помощью Apple Pay можно с устройств iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях.

Что касается Android Pay, то он позволяет расплачиваться любым смартфоном на платформе Android последнего поколения, если устройство обладает встроенным модулем NFC (бесконтактная передача данных).

Настроить оплату при помощи всех этих бесконтактных сервисов можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

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