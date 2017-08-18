Банк ВТБ обеспечил расчеты в проекте интеграции национальных платежных систем России и Армении по взаимному приему карт «Мир» и ArCa. Российская кредитная организация выступила в качестве расчетного банка платежной системы «Мир». Все расчеты осуществляются в национальных валютах РФ и Республики Армения, отмечается в пресс-релизе АО «НСПК».

Таким образом держатели карт «Мир» и ArCa отныне смогут получать наличные деньги, а также выполнять другие операции в банкоматах участников обеих платежных систем, брендированных логотипом платежной системы «Мир».

«Прошлым летом мы подписали соглашение с национальной платежной системой Армении, и уже в июле этого года успешно прошли первые операции по картам «Мир» в сети платежной системы ArCa. Проект интеграции платежных систем России и Армении стал важным шагом в развитии прямого приема карт «Мир» за рубежом и предоставлении новых возможностей их держателям», — отметил коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков.

В июле 2017 года в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге было объявлено о совершении первых транзакций по национальным платежным картам «Мир» в сети армянской платежной системы ArCa.

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