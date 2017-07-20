Правительство Великобритании объявило о том, что с 13 января 2018 года в стране будут отменены все комиссии за оплату товаров и услуг банковскими картами. В том числе речь идет об отмене всех дополнительных сборов, взимаемые госорганами и учреждениями, пишет The Guardian.

Данный шаг позволит британцам ежегодно экономить миллионы фунтов. Например, сейчас ведомство, отвечающее за регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений в Великобритании, взимает фиксированную комиссию в размере 2,5 фунтов при оплате налогов кредитной картой и зарабатывает на этом более 8,5 млн фунтов в год. А британская таможня, в зависимости от вида карты, использует вилку комиссий от 0,374% до 2,406% .

Авиакомпании Ryanair и EasyJet добавляют к тарифам 2% и 1% соответственно, если пассажир расплачивается кредиткой. Сеть кинотеатров Empire увеличивает цену билета на 70 пенсов при оплате картой через интернет-сайт.

По последим подсчетам британских властей, подобные комиссии в 2010 году составили от 316 млн до 630 млн фунтов. Эксперты же полагают, что большинство компаний в ответ на отмену комиссий просто повысит цены, чтобы компенсировать процессинговые расходы.

Добавим, что Евросоюз принял аналогичную директиву в отношении комиссий для карт Visa и MasterCard. Однако минфин Великобритании подтвердил, что намерен пойти дальше и отменить такие сборы и для владельцев American Express, а также для пользователей PayPal, Apple Pay и других платежных сервисов.

По материалам The Guardian и Интерфакс

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