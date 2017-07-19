Платежные системы Visa и PayPal объявили о расширении своего стратегического партнерства в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«У Visa и PayPal общая цель — предоставить потребителям безопасный и удобный способ оплаты с использованием предпочитаемых ими устройств. Расширение нашего партнерства в Европе обеспечивает более широкий выбор потребителям и дает преимущества продавцам», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, что компании уже сотрудничают в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Теперь же PayPal сможет выпускать дебетовые карты Visa и в Европе.

Соглашение между PayPal и Visa позволит добавлять карты Visa в кошелек PayPal из сторонних приложений еропейских банков, а PayPal сможет выдавать счета Visa потребителям и компаниям в Европе. В дальнейшем это позволит клиентам PayPal использовать свои средства с кошелька по всему миру там, где принимают Visa, подчеркивается в сообщении.

По материалам ПРАЙМ

(Всего прочитано 16 раз, из них 2 посещений сегодня)