«Почта России» планирует создать собственную платежную систему. Об этом говорится в материалах предприятия, размещенных на сайте госзакупок. Помимо этого, почтовое ведомство собирается усовершенствовать программное обеспечение для ГИС ЖКХ (государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства — Прим.Ред.).

Всего на эти цели «Почта» направит 1,418 млрд рублей, из которых около 400 млн рублей пойдет на развитие платежной системы и около 1 млрд рублей — на развитие системы ГИС ЖКХ.

Платежная система разрабатывается «Почтой России» для создания новых каналов по предоставлению платежных услуг (банки, розничные сети, терминалы самообслуживания, мобильные каналы и т.п.), сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сервис позволит оплачивать штрафы и налоги, товары на «Почта Маркете», доставку посылок и мелких пакетов (в том числе из интернет-магазинов), а также коммунальные и другие услуги.

Основные мероприятия по созданию платежной функциональности «Почты России» планируется завершить к середине 2018 года, уточнили в пресс-службе. Закупка «Почта России» предполагает также «выполнение работ по развитию прикладного программного обеспечения ГИС ЖКХ» («Почта России» является оператором данной системы).

Заявки от претендентов принимаются до 21 июля, подведение итогов намечено на 9 августа.

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