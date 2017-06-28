Схемы лояльности будут доступны владельцам карты «Мир» со второй половины 2017 года. Соответствующие договоры национальная платежная система «Мир» уже заключила с крупными торговыми сетями РФ. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков во время заседания совета ассоциации.

«Начиная со второй половины текущего года будут реализовываться так называемые схемы лояльности. Наша национальная система платежных карт заключила договоры с рядом торговых сетей, благодаря которым владельцы платежных карт смогут покупать товары дешевле. Такие схемы лояльности будут расширяться», — сообщил Аксаков.

По словам Аксакова, тарифы по обслуживанию карты «Мир» будут дешевле, чем у международных платежных систем. Кроме того, в регионах уже запущены пилотные проекты, которые могут быть перенесены на федеральный уровень.

«Отрабатываем с регионами разные проекты, которые позволяют дешевле получать услугу, например проезд на транспорте. Такие пилотные проекты уже реализуются. После отработки на пилотном уровне, очевидно, они будут распространяться на всю страну. Более того, владельцы этих карт смогут получать всевозможные льготные услуги по всей стране, а не в том регионе, в котором живут», — рассказал Аксаков.

Источник: ТАСС

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