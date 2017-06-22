Первым совместным проектом международной системы Visa и национальной «Мир» может стать новая социальная карта москвича банка ВТБ. Соответствующие соглашения стороны могут подписать до середины осени, сообщает «Коммерсант».

«Детали данного проекта c Visa обсуждаются c НСПК (оператор платежной системы «Мир» — Прим.Ред.), ГУП «Московский социальный регистр» и Банком России», — сообщила руководитель службы банковских карт ВТБ Мария Точилова.

Сначала обновленная социальная карта будет выпущена только на базе платежной системы «Мир», эмиссия начнется с 1 июля. В дальнейшем, указал знакомый с планами ВТБ собеседник, планируется, что это будет кобейджинг c Visa. Другой источник подчеркнул, что этот проект, возможно, окажется первым в рамках кобейджинга Visa и «Мира». В настоящее время НСПК по-прежнему продолжает переговоры о реализации кобейджингового проекта c Visa, сообщили в НСПК.

По данным ВТБ, социальные карты москвича есть у 4,5 млн жителей столицы. Сейчас они выпускаются на базе платежной системы MasterCard. Во втором полугодии 2017 года ВТБ планирует выпустить 500 тыс. таких карт на базе системы «Мир».

Суть кобейджинга заключается в том, чтобы внутренние транзакции проходили через систему «Мир», тогда как за рубежом через систему-партнера — международные. Переговоры НСПК с Visa продолжаются более года и проходят довольно непросто.

Срок реализации кобейджа «Мира» и Visa с банком ВТБ, его детали и специфика зависят от того, когда Visa окончательно договорится с НСПК и ЦБ, указал знакомый с планами ВТБ собеседник.

НСПК крайне важно договориться хотя бы с одной из наиболее распространенных в мире систем Visa или MasterCard, что даст широкие возможности использования карт «Мир» за рубежом. В настоящее время у «Мира» есть договоренности о кобейджинге с Maestro (бренд MasterCard), японской JCB, а также подписаны соответствующие соглашения с American Express и китайской Union Pay.

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