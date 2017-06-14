Более тридцати финансовых организаций США, включая крупнейшие банки страны, запустили пиринговый платежный сервис Zelle.

Как сообщает издание «Понедра», функционал новой платежной системы в течение года будет добавляться к услуге мобильного банкинга партнерских финучреждений.

Zelle представляет собой инструмент для перевода денежных средств между клиентами банковских структур. Предполагается, что в роли потенциальных пользователей системы выступят 86 млн держателей банковских счетов в США.

Администрация Zelle уже достигла договоренности с MasterCard и Visa об автоматическом внедрении своего сервиса в обслуживание соответствующих платежных карт для каждого ее владельца. В агентстве Early Warning прокомментировали запуск новой системы, отметив, что данный сервис позволит в год сократить объем наличных платежей примерно на $1 млрд.

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