В США заработала платежная система Zelle
Более тридцати финансовых организаций США, включая крупнейшие банки страны, запустили пиринговый платежный сервис Zelle.
Как сообщает издание «Понедра», функционал новой платежной системы в течение года будет добавляться к услуге мобильного банкинга партнерских финучреждений.
Zelle представляет собой инструмент для перевода денежных средств между клиентами банковских структур. Предполагается, что в роли потенциальных пользователей системы выступят 86 млн держателей банковских счетов в США.
Администрация Zelle уже достигла договоренности с MasterCard и Visa об автоматическом внедрении своего сервиса в обслуживание соответствующих платежных карт для каждого ее владельца. В агентстве Early Warning прокомментировали запуск новой системы, отметив, что данный сервис позволит в год сократить объем наличных платежей примерно на $1 млрд.
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