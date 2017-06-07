Российский Центробанк предложил критерии для определения системно значимых и социально значимых платежных систем. Об этом говорится в проекте указания регулятора, опубликованном на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, Банк России предлагает признавать системно значимой такую платежную систему, в которой доля транзакций в течение трех месяцев составляет не менее 20% от суммы переводов, проведенных банками.

К социально значимым ЦБ предлагает относить платежные системы, доля переводов денежных средств в которых в течение трех месяцев произведено не менее 40% от суммы средств переведенных в рамках всех платежных систем, сумма половины которых не менее 100 тысяч рублей. Доля переводов денежных средств за год должна составлять не менее 25% от суммы всех переводов во всех платежных системах. Также сумма переводов денежных средств от физлиц в течение года должна быть не меньше 50%, а доля переводов денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежной системы за год должна составлять не менее 25% от суммы таких же переводов во всех платежных системах.

Сейчас в Банке России зарегистрировано 32 платежные системы, в число которых входят как международные платежные системы Visa, Masteсard, American Express, Union Pay, российские платежные системы «Золотая корона», QIWI, так и платежные системы российских банков — Сбербанка и ВТБ.

Источник: RNS

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