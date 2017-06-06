Национальная система платежных карт (НСПК) проведет переговоры о возможном приеме карты «Мир» в Чехии и Испании. Об этом агентству RNS сообщил гендиректор НСПК Владимир Комлев в кулуарах ПМЭФ-2017.

«По предыдущей работе я хорошо знаком с руководством одной из крупнейших процессинговых компаний — Global Payments. Например, в Чехии и Испании работают хорошо знакомые мне команды, а также в эти страны ездят российские туристы, поэтому я предложил коллегам обсудить возможность проведения пилотного проекта в Праге и, возможно, в Барселоне. Сейчас мы назначаем дату встречи, чтобы обсудить нюансы. Я понимаю, что им интересны в первую очередь технологические, расчетные и тарифные параметры», — сказал Комлев.

По словам главы НСПК, каждый зарубежный проект, в котором участвует Национальная система платежных карт, по-своему уникален и предполагает создание «простыми средствами максимально широкой инфраструктуры».

«Например, когда есть национальная платежная система, как в Армении ArCa, в любом устройстве, поддерживающем ArCa, могут быть приняты карты «Мир», и наоборот», — приводит пример Комлев.

В начале марта зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила том, что прием карты «Мир» на территории Армении будет возможен до конца 2017 года. Также она сообщила о проработке механизма приема карты «Мир» на территории Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее НСПК подписала соглашение с национальной платежной системой Вьетнама Napas, согласно которому прием карты «Мир» будет организован через механизм межсистемного взаимодействия. Также НСПК ведет переговоры о приеме карты «Мир» на территории Таиланда.

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