Росбанк и American Express (AmEx) подписали соглашение о приеме карт АmEx в торгово-сервисных предприятиях. Сервис-провайдером выступит АО «Компания Объединенных кредитных Карточек» (United Card Services).

В соответствии с условиями лицензионного соглашения Росбанк будет работать в партнерстве с АО «Компания Объединенных Кредитных Карточек» (United Card Services), которая будет предоставлять обслуживание и техническую поддержку для приема в оплату карт платежной системы AmEx. Дата запуска запланирована на 3 квартал 2017 года.

«Это соглашение отвечает интересам держателей карт American Express, поскольку позволит им использовать свои карты в более широкой сети торгово-сервисных предприятий по всей России, и это также хорошая новость для торгово-сервисных предприятий, поскольку они дополнительно получают новых клиентов преимущественно с высоким уровнем расхода по картам», – отметила директор по операционной деятельности Росбанка Наталья Конкина.

American Express – это третья в мире платежная система, крепко закрепившаяся на американском континенте в США, откуда и берет свое название. История American Express в России началась в декабре 2005 года. Первой кредитной организацией в нашей стране, выпустившей карту платежной системы AmEx, стал Банк «Русский Стандарт».

До недавнего времени выпуском American Express в России занимался и самый крупный игрок – Сбербанк, но с августа 2016 года выпуск был прекращен, и поддержка в банкоматах закончилась. Несмотря на это число ATM-устройств, принимающих AmEx, а также банков, выпускающих карты этой системы в России, увеличивается. А с развитием инфраструктуры можно ожидать укрепление позиций American Express на российском рынке.

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