Корпорация Google официально представила свою систему бесконтактных платежей Android Pay в РФ. Приложение для оплаты с помощью смартфона станет доступно для скачивания во вторник, 23 мая.

«Мы рады объявить, что Android Pay пришел и в Россию. Приложение будет доступно завтра, 23 мая», — заявил на журналистам директор Google по маркетингу в РФ Дмитрий Кузнецов.

Ранее MoneyNews уже сообщал о том, что запуск Android Pay в РФ запланирован на весну 2017 года. Сервис представляет собой бесконтактную платежную систему, основанную на базе платежного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 году. Позже разработка была переименована в Android Pay, ее анонс состоялся в 2015 году на конференции Google I/O. В настоящий момент Android Pay работает в США, Великобритании, Сингапуре, Австралии, Китае (в Гонконге), Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.

Для функционирования Android Pay необходим смартфон, работающий на операционной системе Android версии KitKat 4.4 и выше со встроенной технологией NFC, позволяющей совершать оплату, поднеся устройство к любому POS-терминалу.

Новый способ расчетов работает не только в офлайне, но и в мобильных приложениях. Для интернет-магазина или сервиса оплата через Android Pay будет выглядеть как обычная покупка с банковской карты. О поддержке сервиса в онлайне уже заявили такие платежные агрегаторы, как «Яндекс.Касса» и Assist.

Чтобы начать пользоваться Android Pay потребуется скачать одноименное приложение из магазина Google Play и привязать к нему карту банка, подключенного к системе. Безопасность платежей обеспечивается вводом ПИН-кода или сканированием отпечатка пальца, если устройство имеет соответствующий датчик.

Платежный сервис от Google будет доступен владельцам карт Visa и MasterCard Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС Банка, Тинькофф Банка, ВТБ24, Сбербанка, Рокетбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Бинбанка, банков «Открытие», «Ак Барс», «Точка» и «Русский стандарт», платежной системы «Яндекс.Деньги».

При этом, по словам директора по маркетингу Google в России Дмитрия Кузнецова, компания не намерена брать комиссию. «Нам интересно обеспечивать всю экосистему, удовлетворить потребности пользователя», — отметил он.

Напомним, что с осени 2016 года на российском рынке работают и другие бесконтактные платежные сервисы для смартфонов — Apple Pay и Samsung Pay. По данным недавнего исследования Mediascope, данные сервисы пока не особо популярны среди Россиян: лишь 8,6% опрошенных заявили о том, что пользуются ими.

По материалам РБК

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