Сбербанк приступит к приему карт японской платежной системой JCB с 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе JCB.

JCB International Co. Ltd, дочерняя компания JCB Co. Ltd, объявила о подписании лицензионного соглашения со Сбербанком РФ. Банк будет принимать карты платежной системы JCB в национальной сети POS-терминалов с 2018 года.

Ранее JCB уже сотрудничала с российскими банками России. Так, банк «ВТБ 24» и международная платежная система JCB International в 2015 году заключили договор, предоставляющий банку право эмиссии карт японской платежной системы.

«Мы считаем, что наше сотрудничество будет способствовать росту платежей по картам и обеспечит большее удобство для владельцев карт JCB как из России, так и со всего мира», — отметил президент и операционный директор JCBI Кимихиса Имада (Kimihisa Imada).

Международная платежная система JCB является крупнейшей платежной системой Японии. В настоящий момент карты JCB обслуживаются в 190 странах мира, более чем в 32 миллионах торгово-сервисных предприятий.

По материалам JCB и РИА Новости

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