Национальная система платежных карт (оператор платежной системы «Мир») вошла в состав Совета по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт (Совет PCI SSC). Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.

Основная задача Совета – создание универсального международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).

В рамках деятельности Совета PCI SSC его участники — платежные системы — определяют программы подтверждения соответствия стандартам PCI для всех категорий своих партнеров – банков, поставщиков услуг и торгово-сервисных предприятий. Платежная система «Мир» в рамках построения собственной системы стандартов безопасного хранения и передачи данных присоединяется к международным стандартам PCI, а также сможет включать в них дополнительные региональные требования к участникам. НСПК будет доступно использование общепризнанной системы сертификации по девяти стандартам PCI. При этом новые требования, предложенные специалистами НСПК для российского рынка, будут учитываться глобальной системой контроля и аудита.

«Обеспечение безопасности данных – одно из ключевых направлений в работе платежной системы «Мир», – отметил генеральный директор НСПК Владимир Комлев. – Вступление НСПК в Совет PCI SSC – это новый уровень в развитии национальной платежной системы. Теперь НСПК может принимать участие в рабочих группах PCI SSC, вносить свои предложения и требования в стандарты по обеспечению безопасности данных платежных карт. Взаимодействие и обмен опытом с коллегами в рамках Совета PCI SSC позволит нам получать самые актуальные данные о существующих киберугрозах и способах реагирования на них, совершенствовать наши технологии в области защиты данных и продолжать обеспечивать высокий уровень безопасности платежей по картам «Мир».

Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Совет PCI SSC) был создан в 2006 году МПС Visa, MasterCard, AmEx, JCB и Discover. Миссия Совета – повышение безопасности данных индустрии платежных карт посредством обучения и информирования о стандартах безопасности PCI. За 10 лет организацией создано и поддерживается 9 основных стандартов отрасли: PCI DSS, PCI PA-DSS, PCI PTS POI&HSM, PCI P2PE, PCI TSP, PIN Security, L&P Security for Card Production.

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