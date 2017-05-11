Сбербанк приступил к обслуживанию карт китайской платежной системы UnionPay в своей эквайринговой сети и устройствах самообслуживания. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

На терминалах, оборудованных бесконтактным ридером, доступны бесконтактные платежи по этим картам.

Как поясняется в пресс-релизе, на сегодняшний день основной объем операций по картам UnionPay в России формируют туристы, приезжающие из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому приоритетный акцент по обеспечению инфраструктуры обслуживания этих карт будет сделан на города и регионы, входящие в популярные туристические маршруты.

«Возможность обслуживания карт UnionPay обеспечит существенные конкурентные преимущества и рост бизнеса для партнёров банка, специализирующихся на туристических услугах по азиатскому направлению, а также сегменте HoReCa, — комментирует старший управляющий директор Сбербанка Светлана Кирсанова. — До конца 2017 года мы планируем полностью подготовить к обслуживанию карт UnionPay не менее 130 тысяч торговых точек».

Платежная система UnionPay, основанная в Китае в 2002 году, является самой быстроразвивающейся сетью в мире. В обращении находится более 6,5 млрд банковских карт, которые принимаются к оплате в 162 странах. Сеть обслуживания карт UnionPay превышает 2 млн банкоматов и более 41 млн торгово-сервисных предприятий во всем мире.

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