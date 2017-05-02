Китайская Alibaba Group запускает в России собственный платежный сервис — Alipay, один из крупнейших подобных инструментов проведения транзакций в мире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.

Платежный сервис Alipay (через Ant Financial Services Group входит Alibaba Group) был создан в 2004 году для осуществления платежей на одной из платформ китайской корпорации — сайте Taobao, но затем к ней были подключены все основные проекты группы.

Принцип работы сервиса при осуществлении интернет-платежей следующий: покупатель передает деньги за товар не продавцу, а сервису Alipay, который «хранит деньги» до подтверждения получения заказа клиентом. Для проведения оплаты в офлайн-магазине розничной точке необходим специальный терминал — мобильная касса.

По данным Better Than Cash Alliance, в 2016 году с помощью китайской платежной системы пользователи перевели $1,7 трлн (в 2012 году — $70 млрд). Для сравнения, через другой популярный платежный сервис — PayPal — в 2016 году прошло транзакций на $354 млрд (примерно 16 млн операций в сутки), в системе зарегистрировано 197 млн пользователей.

В планах Alipay в течение ближайших десяти лет увеличить количество пользователей до 2 млрд и довести долю иностранных пользователей до 60%.

Пользоваться Alipay могут преимущественно обладатели карт, эмитированных китайскими банками. Только в Индии, Корее и Таиланде Alipay через работу с местными платежными сервисами обеспечивает работу и с другими картами.

Развитие Alipay в офлайне и за пределами Китая обусловлено увеличением числа китайских туристов в мире. По данным Национальной администрации туризма Китая, в 2016 году поток туристов из Китая составил 122 млн человек. Сегодня платежи через Alipay принимают более 100 тыс. торговых организаций за границами Китая, включая популярные среди китайских туристов универмаги Harrods и Printemps.

Первым партнером Alipay в России, который уже в конце апреля оснастил первые розничные точки терминалами для работы сервиса, станет Модульбанк (работает преимущественно с малым бизнесом). Первыми ретейлерами, которые начнут прием Alipay, будут продавцы популярных среди китайских туристов товаров — сети по продаже янтаря «Янтарь России», сувениров, российских и советских часов, расположенные в центре Москвы.

«Сейчас к запуску технологии готовятся сразу несколько московских компаний. Все это бизнесы, работающие с китайскими туристами. Они расположены в основном в районе Старого Арбата, самого привлекательного для данной аудитории места. Среди первых клиентов есть несколько ювелирных магазинов, сувенирные лавки, часовой магазин, несколько гостиниц и хостелов», — комментирует глава «Модулькассы» и руководитель проекта. Максим Митусов. К концу года Модульбанк планирует продать 3–5 тыс. устройств, которые смогут принимать платежи Alipay. Сервис также обеспечивает прием платежей на площадке «AliExpress Молл» (с российскими товарами).

Кроме того, в ближайшее время компания планирует расширить сотрудничество с магазинами люксовых товаров и duty-free в московских аэропортах. «По нашей оценке, десятки тысяч торговых точек в России заинтересованы в увеличении объемов продаж китайским туристам», — говорит директор по развитию бизнеса Alipay в России и СНГ Богдан Задорожный. Возможность покупки с помощью привычных для китайских туристов платежных средств позитивно повлияет и на российский малый и средний бизнес, который задействован в туристическом сегменте, уверен гендиректор «Alibaba Россия» Марк Завадский. Чтобы локализоваться и для российских пользователей, Alipay сначала нужно набрать достаточное количество таких партнеров и выстроить процедуру взаимодействия с ними, рассказывает он.

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