Платежная система «Рапида» интегрирована в КИВИ Банк (АО). Информация о завершении процедуры внесена 27 апреля 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), говорится в сообщении QIWI.

«27 апреля 2017 года в ЕГРЮЛ внесена запись о завершении реорганизации КИВИ Банк (АО) в форме присоединения к нему ООО НКО «Рапида». С 28 апреля 2017 года ООО НКО «Рапида» прекращает деятельность как юридическое лицо, все его права и обязанности перешли к банку в порядке универсального правопреемства», — сказано в сообщении компании.

С сегодняшнего дня все клиенты и партнеры «Рапиды» будут переведены на обслуживание в банк QIWI. На работе банка и платежной системы это никак не скажется, заверили в QIWI.

Процедура реорганизации банка QIWI была запущена в январе 2017 года в целях оптимизации процессов компаний группы QIWI (в нее входят банк и платежная система).

Источник: RNS

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