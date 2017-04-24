Центробанк совместно с банками и организациями, входящими в ассоциацию «Финтех» (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, НСПК и QIWI), намерен создать платформу моментальных платежей для физических лиц. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Банка России Аллу Бакину. По ее словам, люди смогут проводить платежи в пользу других граждан, а также для оплаты товаров и услуг.

Совершать платежи можно будет на суммы до 100 тыс. рублей через мобильное приложение или интернет-сервисы. Они будут интегрированы с платформой и, соответственно, с платежной системой ЦБ (сейчас доступ к ней имеют только банки).

Провести платеж можно будет не только с помощью банковской карты. Обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail и другие способы, рассказала Бакина.

По словам председателя совета директоров QIWI Бориса Кима, в проекте пока много развилок: архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов, концепцию утвердит наблюдательный совет ассоциации «Финтех» в июне.

Новая платформа создаст существенную конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн», считают несколько банкиров. Представитель Сбербанка не ответил на вопрос, видит ли банк для себя риски в связи с проектом ЦБ, однако уточнил, что Сбербанк не разрабатывает никаких платформ в «Финтехе».

Кому будет принадлежать платформа, пока не решено, говорит Ким. Возможно, будут созданы две компании: одна будет оператором технической инфраструктуры, а другая – платежной, кто будет ими владеть – вопрос открытый. Отвечая на вопрос о сроках создания платформы, он сказал, что это сложный инфраструктурный проект и его реализация займет не один месяц.

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