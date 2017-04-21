Сегодня Госдума приняла в последнем, третьем чтении закон, обязывающий банки использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета РФ или государственных внебюджетных фондов.

Положения закона будут распространяться на выплаты денежного содержания, зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендий. Обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным.

С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные получат национальную карту до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

Закон сохраняет возможность получать указанные выплаты наличными или на банковские счета, не привязанные к картам. Поправки также не распространяются на получение физлицами вычетов по НДФЛ и на нерегулярные выплаты.

Вместе с тем документ обязывает продавцов, выручка от реализации товаров которых за год превышает 40 млн рублей, после 1 октября 2017 года обеспечить прием карт «Мир».

Документ расширяет список участников «Национальной системы платежных карт» за счет включения иностранных банков, зарубежных национальных банков и международных финансовых организаций. Кроме того, в перечень участников НСПК планируется включить Внешэкономбанк.

Банки должны будут не позднее 1 июля 2017 года обеспечить прием карт «Мир» во всех своих технических устройствах, предназначенных для осуществления расчетов, в том числе банкоматах.

Помимо этого, закон регулирует размер комиссии по картам «Мир». Предполагается, что он не должен превышать размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком по платежным картам платежных систем аналогичного вида (типа) продукта.

По материалам INTERFAX.RU

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