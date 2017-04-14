Национальная система платежных карт (НСПК) запускает пилотный проект выплат гражданам из Фонда социального страхования (ФСС) напрямую на карты «Мир». Об этом сообщил гендиректор НСПК (компания-оператор системы «Мир») Владимир Комлев на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».

На сегодняшний день платежи по больничным листам, декретным и иным выплатам сначала поступают из ФСС работодателям, а потом выплачиваются физлицам.

«Сейчас у нас стартует Крым и город Севастополь, дальше есть план разворачивания этой системы по другим городам. Если пройдет, то за Фондом социального страхования могут теоретически последовать другие выплаты из тех или иных фондов, источников государственных», — сообщил Комлев. По его словам, такой метод расчетов быстрее и дешевле существующего сейчас порядка, потому что выплаты проходят через Федеральное казначейство.

«Казначейство стало участником платежной системы «Мир». Соответственно, операции проводятся напрямую, достаточно ввести прямые реквизиты карты «Мир», — сказал глава НСПК.

Источник: Интерфакс

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