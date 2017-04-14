Россияне смогут получать выплаты из ФСС напрямую на карту «Мир»
Национальная система платежных карт (НСПК) запускает пилотный проект выплат гражданам из Фонда социального страхования (ФСС) напрямую на карты «Мир». Об этом сообщил гендиректор НСПК (компания-оператор системы «Мир») Владимир Комлев на конференции «Банковские карты: практика и трансформация».
На сегодняшний день платежи по больничным листам, декретным и иным выплатам сначала поступают из ФСС работодателям, а потом выплачиваются физлицам.
«Сейчас у нас стартует Крым и город Севастополь, дальше есть план разворачивания этой системы по другим городам. Если пройдет, то за Фондом социального страхования могут теоретически последовать другие выплаты из тех или иных фондов, источников государственных», — сообщил Комлев. По его словам, такой метод расчетов быстрее и дешевле существующего сейчас порядка, потому что выплаты проходят через Федеральное казначейство.
«Казначейство стало участником платежной системы «Мир». Соответственно, операции проводятся напрямую, достаточно ввести прямые реквизиты карты «Мир», — сказал глава НСПК.
Источник: Интерфакс