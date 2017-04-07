Компания Visa стала генеральным партнером ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая пройдет с 9 по 16 апреля 2017 года в крупных городах России.

В Москве в городе мастеров «Мастерславль», который на неделю превратится в мегаполис финансов, Visa организует для детей интерактивную мастерскую, где можно будет узнать, что такое платежная карта, научиться основам ее безопасного использования и даже создать собственный дизайн своей карты.

Специально к детской Неделе финансовой грамотности компания Visa разработала обучающие материалы, которые в доступной форме объясняют важные финансовые понятия и побуждают детей разумно относиться к тратам и накоплениям, планировать бюджет вместе с родителями, ставить и достигать финансовые цели, чтобы обеспечить свое финансовое будущее. Несколько десятков тысяч информационных постеров и брошюр с полезной информацией и практическими задачами Visa отправит в школы регионов, участвующих в Неделе финансовой грамотности – Калининградской, Волгоградской, Архангельской, Саратовской, Томской областей, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского края и Республики Татарстан. Кроме этого, любой желающий сможет скачать брошюру на сайте блога Visa visanewsrussia.tumblr.com и самостоятельно изучить интересующую тему.

На детской Неделе финансовой грамотности Visa также представит свою новую программу для школьных уроков по основам финансовой грамотности. Совместно с Российской экономической школой специалисты компании адаптировали международные разработки Visa по финансовой грамотности для детей и выпустили рабочие тетради с задачами по финансам и управлению бюджетом для школьников разных возрастов. Все рабочие тетради дополняются методическими пособиями для учителей и могут быть интегрированы в программу школьных уроков по финансовой грамотности.

«Учиться разумно распоряжаться деньгами нужно с самого детства. Даже пока ребенок не зарабатывает самостоятельно, важно объяснить ему, откуда в семье появляются деньги и как их правильно тратить, – комментирует гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. – Visa во всем мире участвует в финансовом образовании детей, и в России мы уже в течение многих лет поддерживаем инициативы по распространению финансовой грамотности, работаем с нашими партнерами – государственными и образовательными учреждениями, создаем учебные и информационные материалы. Благодаря статусу генерального партнера Недели финансовой грамотности в этом году мы сможем предложить очень разнообразную, увлекательную и познавательную программу, чтобы как можно больше детей узнали о современных платежных средствах и технологиях».

Компания Visa занимается разработкой программ, направленных на повышение финансовой грамотности граждан в России уже более 10 лет. При поддержке Visa были изданы учебники для взрослых, студентов и школьников, написанные экспертами Российской экономической школы — «Финансовая грамотность» и «Финансовая грамотность для школьников». Совместно с Институтом финансового планирования Visa выпустила образовательные брошюры об эффективном и безопасном использовании платежных карт, а также брошюру «12 простых шагов к новой финансовой жизни».

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