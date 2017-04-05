Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий, в частности, запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Об этом сообщает ТАСС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и стал по сути зеркальным ответом на запрет со стороны украинских властей на денежные переводы из РФ через российские платежные системы.

В октябре 2016 года Украина ввела санкции в отношении российских платежных систем «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк), «Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko. Украинский Нацбанк разослал банкам — участникам российских платежных систем телеграммы относительно прекращения операций с этими системами, а также обязал банки вернуть регулятору свои свидетельства о регистрации в российских платежных системах.

Согласно принятым поправкам в закон «О национальной платежной системе», в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора.

Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

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