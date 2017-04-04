Теперь владельцы карт Visa банка «Открытие» могут воспользоваться легким и удобным платежным инструментом, позволяющим быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств. Сделать это можно при помощи платежного сервиса Apple Pay.

Добавляя кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, ее номер не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого ему присваивается уникальный номер учетной записи устройства, сохраняется в зашифрованном виде в защищенном разделе памяти устройства. Для авторизации каждой транзакции используется уникальный одноразовый код, который генерируется динамически.

Сервис Apple Pay прост в настройке: клиенту банка достаточно добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Также Apple Pay позволяет совершать покупки в мобильных приложениях и на веб-сайтах одним касанием пальца к Touch ID. Таким образом заполнять вручную данные банковской карты или повторно вводить ее реквизиты не нужно. При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Apple Pay также может использоваться в Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra с подтверждением оплаты через iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

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