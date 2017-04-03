Российский Центробанк разработал и представляет для публичного обсуждения проект положения «О платежной системе Банка России», определяющего правила работы в системе для всех ее участников.

Как сообщается в материалах пресс-службы регулятора, документ оптимизирует действующую нормативную базу в этой области и призван стать одним из основополагающих нормативных актов при переходе на перспективную платежную систему (ППС) Банка России, включающую новые удобные и современные сервисы.

Реализация проекта создания перспективной платежной системы позволит расширить спектр услуг для клиентов ЦБ при сокращении издержек на осуществление платежей, повысить оперативность и эффективность управления ликвидностью, а также минимизировать операционные риски.

Документ будет регулировать правила участников как действующей, так и перспективной платежной системы Банка России, а также период их совместной работы, в течение которого все клиенты регулятора перейдут на новую систему.

Напомним, о планах создания перспективной платежной системы было объявлено еще два года назад. За это время совместно с банками-участниками был определен востребованный состав перспективных сервисов, а также подготовлены функциональные требования. Сейчас ведется разработка технологической платформы. Планируется, что ее запуск будет осуществлен уже в 2018 году, в этот же период стартует пилот по миграции на перспективную платежную систему отдельных клиентов Банка России.

В настоящее время завершается разработка альбома форматов электронных сообщений и тарифов для перспективной платежной системы, которые также будут представлены для публичного обсуждения.

По материалам пресс-службы ЦБ РФ и Banki.ru

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