Национальный банк Украины (НБУ) согласовал правила международной платежной системы Avers №1 и выдал платежной организации этой системы ПАО «Кредит Оптима Банк» свидетельство от 23 марта. Об этом говорится в сообщении украинского регулятора.

НБУ также сообщил, что сведения о системе Avers №1 внесены в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Участниками новой платежной системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые учреждения, имеющие соответствующую лицензию. В рамках Avers №1 возможно осуществлять денежные переводы по территории страны, а также трансграничные переводы. Валютами переводов могут быть гривна, российский рубль, доллар или евро.

Интересно отметить, что система Avers №1 на самом деле вернулась на рынок в ребрендированном варианте. Платежная система Avers была создана в марте 2005 года как система мгновенных денежных переводов банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго. В 2015 году банк «Финансы и Кредит» обанкротился.

По состоянию на сегодняшний день на Украине зарегистрировано 26 международных и внутригосударственных систем перевода средств. За первые два месяца 2017 года при помощи этих систем на Украину было переведено $344 млн (в эквиваленте), из Украины — $42 млн, в пределах страны — $657 млн.

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