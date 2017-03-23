Снижение interchange-комиссий, устанавливаемых международными платежными системами Visa и MasterCard, является преждевременным. Об этом заявил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов в интервью RNS.

Ранее представители малого бизнеса пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на дискриминацию со стороны международных карточных гигантов при формировании тарифов.

«Надо понимать альтернативную стоимость наличного оборота, ведь он далеко не бесплатный. Если сравнивать общую комиссию за эквайринг с наличным оборотом, то предприятию более выгодна безналичная форма. Эти комиссии достаточно долго существуют на рынке. С нашей точки зрения, они обоснованы и позволяют поддерживать интересы финансовых учреждений к развитию безналичного документооборота», — сказал Попов, отметив, что при текущей доле безналичных расчетов изменения в этой части преждевременны.

«Что первично: дороги или машины? Дороги — это карточная инфраструктура по приему карт, которую банки устанавливают за счет собственных средств и зачастую делают это, когда предприятие еще не вышло на запланированные объемы торгового оборота, инвестируя таким образом в дороги. А потом по дорогам начинают ездить машины — это карты», — подытожил Попов.

Напомним, в начале марта ассоциация «Опора России» предложила законодательно уравнять interchange-комиссии, устанавливаемые международными платежными системами Visa и MasterCard, для различных групп товаров.

По подсчетам аналитиков ассоциации, самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Например, при оплате одежды, бытовой техники или электроники межбанковская комиссия составляет 1,6%, при оплате продовольственных товаров — 1,3%, при оплате бензина — 1,2%, при оплате услуг турагентства — 1%, а при заказе еды в предприятии быстрого питания — 0,5%.

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