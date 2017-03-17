Российский Центробанк перерегистрировал платежную систему CONTACT с новым оператором — Киви Банком. Соответствующая запись внесена сегодня в реестр операторов платежных систем Банка России, сообщает Banki.ru.

Одновременно с этим из реестра ЦБ исключена прежняя запись о НКО «Рапида», которая ранее являлась оператором системы CONTACT. До этого регулятор внес информацию об утрате платежной системой CONTACT социальной значимости, но система сохраняла национальную значимость: этот статус был присвоен ей 26 марта 2015 года.

В новой записи реестра о платежной системе CONTACT (с Киви Банком в качестве оператора) пока нет никаких указаний на ее значимость. Расчетными центрами системы выступают банки «ФК Открытие» и ВТБ, а платежным, клиринговым и операционным центром — Киви Банк.

В конце января этого года ЦБ уведомил о запуске процедуры присоединения НКО «Рапида» к Киви Банку. Обе организации, напомним, входят в группу QIWI. Летом 2015 года QIWI приобрела 100% CONTACT и «Рапиды» у ФГ «Открытие» в обмен на 9,3% своих акций. НКО «Рапида» оказывает услуги на платежном рынке также и под собственным брендом.

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