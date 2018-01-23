Учредитель ChronoPay Павел Врублевский назначен руководителем Комитета по взаимодействию с платежными системами в российской части Международной децентрализованной ассоциации криптовалют и блокчейна (International Decentralized Association of Cryptocurrency and Blockchain — IDACB). Об этом говорится в пресс-релизе процессинговой компании ChronoPay.

Сразу после назначения Врублевский пообещал начать диалог с традиционными финансовыми институтами на площадке комитета.

«Рассчитываю наладить взаимодействие между классическим банковским миром платежных систем и крипто-сообществом», — заявил глава ChronoPay.

Планируется, что первое программное выступление нового руководителя комитета состоится 27 января на Всемирном саммите блокчейна и криптовалют (World Blockchain and Cryptocurrency Summit). В рамках своего доклада Павел Врублевский представит собственное видение развития платежных инструментов на основе блокчейн-технологии в контексте действующей финансовой системы. Саммит организован IDACB и пройдет в Центре международной торговли в Москве.

Напомним, что ранее компания ChronoPay вступила в IDACB. Международный секретариат IDACB принял платежный сервис в «Цифровую Россию – децентрализованное сообщество региональных лидеров», которая является национальным подразделением IDACB.

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