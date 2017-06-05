Создатель платежного сервиса QIWI Андрей Романенко продал принадлежащую ему долю акций в компании, тем самым окончательно покинув ее руководство. В минувшую пятницу предприниматель рассказал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

«Больше я не являюсь членом совета директоров и акционером QIWI. Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!», — написал он.

Андрей Романенко основал Объединенную систему мгновенных платежей (ОСМП) в 2004 году, хотя, по его словам, идея данного бизнеса пришла ему в голову в 2003 году. В 2007 году в рамках ОСМП был создан бренд QIWI, а немногим позже в QIWI.Терминалах появился и QIWI.Кошелек. В мае 2013 года QIWI провела IPO, в ходе которого компания была оценена в $884 млн.

В своем фейсбуке Романенко напомнил, что уже более 4 лет не занимается операционной деятельностью QIWI и сейчас полностью поглощен другим своим проектом Эвотор.

«Сегодня я готов инвестировать и инвестирую только в те компании, где принимаю активное участие в управлении/выборе объектов инвестиций. К сожалению, на все времени катастрофически не хватает, надо фокусироваться на главном. Пересматриваю весь свой инвестиционный портфель в соответствии с этим правилом», — заключил Андрей Романенко.

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