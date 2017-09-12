Бизнес-интегратор Advapay запускает новую серию бесплатных вебинаров, посвященных новым трендам современного платежного рынка. 10 октября все желающие могут принять участие в вебинаре под названием «Финтех-компании в сфере платежных услуг».

На онлайн-мероприятии можно будет ознакомиться с актуальными новостями российского платежного бизнеса, узнать об особенностях использования торговых ботов в работе банков и PSP, а также получить исчерпывающую информацию о новом крупном игроке рынка — платежной системе PayAlly.

В числе заявленных на вебинаре спикеров: Роман Прохоров, Председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации», Алексей Михайлик, Партнер Fasttrack и Мариус Дубниковас, сооснователь PayAlly.

Все выступления основаны на реальной практике российских и международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. К участию в вебинаре приглашаются все, кто интересуются платежными технологиями.

Подробная информация и бесплатная регистрация по доступны по следующей ссылке. Вебинар проводится на русском и английском языках.

Информация об организаторе:

ADVAPAY — бизнес-интегратор, оказывающий услуги по созданию платежного бизнеса «под ключ» на базе европейских API/EMI — комплексные решения и консалтинговые услуги. Компания помогает в выборе оптимальной инфраструктуры, юрисдикции, вида лицензии, бизнес-модели, а также в установлении отношений с банками, внешними платежными системами и провайдерами платежных услуг, включая эмитентов карт, системы денежных переводов и др.

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