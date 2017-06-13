Brexit, PSD2, Литва, как новая платежная юрисдикция, и другие темы обсуждались на прошедшей конференции Advapay «Влияние новой платежной Директивы PSD 2 на международный бизнес». Мероприятие состоялось 5 и 6 июня в загородном клубе Istra Holiday, в Подмосковье.

Традиционно в начале лета компания Advapay провела международную конференцию для своих партнеров и клиентов. На этот раз встреча состоялась в новом для мероприятия формате бизнес-клуба.

По словам основателя проекта Advapay и CEO Canopus IT Максима Иванченко, формат встречи был более свободный, чем на обычных конференциях. «Тем не менее, все два дня велась очень активная работа. Что неудивительно, так как в свете грядущих изменений европейского законодательства, с принятием платежной директивы PSD2 в следующем году, возможного выхода Британии из Евросоюза, платежный рынок ждут существенные изменения. И свою функцию здесь как компании-консалтера мы видим как раз в заблаговременной подготовке наших клиентов к этим изменениям. Поэтому темы докладов полностью отражали ситуацию рынка», — отметил Иванченко.

Конференция продолжалась два дня и собрала представителей таких компаний, как NeoPay Ltd, Advanced Management Technologies LP, Fentury, Mandatum life Baltic SE, Delloite, MoneyPolo, JCB International Eurasia LLC, Leader, Molljybits и многих других.

В первый день конференции наибольший интерес вызвало выступление CEO NeoPay Ltd. Крейга Джеймса по директиве PSD2. Не так много времени осталось до вступления закона в силу, но не все его аспекты достаточно ясны, поэтому выступление столь опытного профессионала и человека со своим собственным ярким мнением стало началом острой панельной дискуссии, которая оказалась темой первого блока конференции.

Все больший интерес вызывает Литва, как новая юрисдикция для получения платежных лицензий. Было очень познавательно сравнить Англию, как основную страну лицензирования PSP, с новым участником. Доклад юристов литовской компании Ecovis стал одним из главных событий второго дня мероприятия.

Отдельно стоит отметить выступления Романа Прохорова, как эксперта по российскому рынку платежей, Сергея Кочергина, который сейчас работает над проектом денежных переводов Sendy, Виталия Медведева из Molljybits – представителя нового поколения в платежном бизнесе, работающего с технологией blockchain.

«Хотел бы выразить огромную признательность Ольге Вилкул из платежной системы «Лидер» за ее участие в дискуссиях в качестве эксперта. И конечно, спасибо постоянным гостям Advapay Мартину Хозу из Thales e-Security и профессору Уго Бекису за их неоценимое участие. Интереснейший доклад о 4 AML директиве представил Игорь Сергеев, Compliance директор Moneypolo. Не могу, к сожалению, упомянуть здесь всех выступавших, но хотел бы еще раз выразить им свою благодарность за их участие!», — подытожил Максим Иванченко.

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