Платежная система PayPal объявила о сделке по приобретению ведущего провайдера займов для малого бизнеса в США — компании Swift Financial. Условия сделки не разглашаются, тем более, что ее еще предстоит одобрить регулятору.

Покупка позволит PayPal предоставлять долгосрочные кредиты до $500 тыс. крупным компаниям, обрабатывающим платежи через ее платформу. В то же время сделка расширит возможности по предоставлению кредитов фирмам, которые еще не являются клиентами PayPal.

Отметим, что с 2013 года PayPal предлагает краткосрочные займы малому бизнесу через свое подразделение PayPal Working Capital. Максимальная сумма кредита составляет $125 тыс. Для оценки кредитоспособности платежная система пользуется собственной методологией и статистикой по платежам.

С момента запуска кредитных услуг PayPal выдала 115 тыс. малых предприятий займов на сумму более $3 млрд.

По материалам investing.com

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