Проект КИВИ-Банка «Совесть» и микрофинасовая компания «Домашние деньги» запустили пилотный проект по распространению карт рассрочки. Сейчас он работает в 10 крупнейших городах России, включая Москву, Казань и Екатеринбург.

В рамках пилота агенты «Домашних денег» будут предлагать карты рассрочки «Совесть» всем потенциальным клиентам. «Мы будем предлагать «Совесть» клиентам, которые раньше вообще не имели отношения к нашей компании, а были привлечены агентами на местах путем распространения полиграфии или личными рекомендациями или тем, кто самостоятельно отказался от займов в нашей компании. Обычно это более обеспеченная целевая аудитория, которой не подходит высокая ставка микрозаймов», — комментирует главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Представители проекта «Совесть» отмечают, что у «Домашних денег» интересная экспертиза работы с клиентами, отличная от стандартных подходов микрофинансовых организаций. Так, у партнера есть широкая сеть агентов, работающих с конкретными территориями и интересные digital-продукты, например, сервис рекомендаций через мобильное приложение.

Планируется, что работа через территориальную агентскую сеть будет особенно эффективна в небольших городах, где быстрое привлечение каждого клиента своими ресурсами стоит дорого. В то же время партнеры не исключают значительного расширения географии сотрудничества после окончания пилотного проекта осенью 2017 года.

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