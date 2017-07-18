Мобильный оператор МТС и «МТС-Банк» объявили о запуске услуги «Кредит без переплаты» для клиентов интернет-магазина МТС при условии самовывоза.

Любое физическое лицо может подать кредитную заявку на сайте shop.mts.ru и получить онлайн-решение «МТС-Банка» в течение нескольких минут. Сразу после формирования заказа в интернет-магазине МТС клиенту будет предложено заполнить анкету (ФИО, телефон, адрес электронной почты, паспортные данные), которая отправляется в «МТС-Банк». Имея на руках одобренную банком заявку на кредит и паспорт, клиент может забрать свою покупку в любом салоне МТС.

Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан в онлайн-магазине МТС с учетом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования. Сервисом могут воспользоваться не только абоненты МТС или клиенты «МТС-Банка», но и все желающие.

«Покупки через интернет-магазин МТС становятся все более популярными: за год количество совершенных транзакций увеличилось на 11,2%, при этом самая быстрорастущая категория товаров – смартфоны дороже 40 тысяч рублей. Мы учли эту динамику и усовершенствовали услугу предоставления кредита без переплаты, которая ранее была доступна только при обращении в розничные салоны МТС. Теперь клиентам не нужно тратить время на посещение отделения банка для заявки на кредит, тем самым откладывая долгожданный момент получения покупки», – отметил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев.

По словам руководителя розничного блока «МТС-Банка» Эдуарда Иссопова, банк планирует увеличить кредитный оборот в онлайн-канале до 10% от общего объема выдач кредитов в розничной сети МТС.

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