Банк для предпринимателей Точка (финансовая группа «Открытие») предложил своим клиентом кредитный продукт под названием «Бизнес-аванс». Владельцы эквайринга от Точки могут оформить заем прямо в интернет-банке, не предоставляя дополнительных документов и не встречаясь с представителем банка.

Особенность «Бизнес-аванса» в том, что он автоматически погашается с эквайринговой выручки: ежедневно списывается от 30% поступлений на счет с услуги торгового эквайринга. Получается, что чем больше оборот по эквайрингу, тем быстрее закроется кредит. Если клиент закроет кредит досрочно, то Точка вернет ему до 50% стоимости.

Кредит можно получить на сумму от 50 тыс до 1 млн рублей. Деньги поступят на счет предпринимателя уже на следующий день. Главные условия предоставления кредита: юрлицу должно быть не менее полугода, срок использования эквайринга – не менее 4 месяцев, оборот – не менее 40 тыс рублей в месяц.

«В первые дни после запуска мы посмотрели, на что предприниматели тратят кредиты: это закупка торгового оборудования, продукции, покупка или модернизация онлайн-касс. Поправки в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…» ударили по кошельку предпринимателей: оказалось, что не у всех есть свободные от бизнеса 40 тысяч рублей, которые можно было бы потратить на онлайн-кассу. Мы поняли, что потребность в заемных деньгах есть, и сделали кредитный продукт, хотя поначалу наотрез отказывались лезть в «кредитную тему»», – комментирует вице-президент Точки Ирина Галямина.

Она также уточнила, что этот кредит дается только на нужды бизнеса: им нельзя погасить обязательства в других банках, нельзя снять наличными. Зато можно рассчитаться с поставщиками, оплатить аренду и т.д.

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