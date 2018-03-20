В цифровых каналах банка «Открытие» появилась возможность открывать обезличенные металлические счета и управлять брокерскими счетами.

Банк «Открытие» обновил интернет-банк ib.open.ru и мобильное приложение для частных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Новый сервис интернет-банка позволяет теперь дистанционно управлять счетами «Открытия Брокер»: без комиссии пополнять счета любого продукта, просматривать баланс и прогноз доходности по портфелю, получить онлайн-консультации. Еще одна возможность – дистанционное открытие счетов в золоте, серебре, платине или палладии. Металлические счета, ранее открытые офлайн, также стали доступны в режиме онлайн.

Также в новой версии интернет-банка «Открытия» изменилась визуализация аналитики расходов (PFM). Для удобства клиентов поступления и расходы по картам теперь отображаются по категориям в виде круговой диаграммы. Клиентам стала доступна аналитика по нескольким картам и за различные периоды. Появился экспорт выписок в формате PDF.

«Мы совершенствуем наш интернет-банк и мобильное приложение, в основе которых заложена собственная разработка, позволяющая масштабировать и развивать сервисы. За счет создания новых сервисов и банковских продуктов, доля активных клиентов в наших диджитал-каналах растет на 3-5% в месяц», — отметил начальник Управления интернет продвижения и цифровых продаж банка «Открытие» Руслан Сюбаев.

Следующее обновление онлайн-сервисов банка «Открытие» запланировано на апрель.

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