ВТБ объявил о расширении списка компаний-партнеров, услуги которых можно оплачивать в удаленных каналах обслуживания: в интернет-банке, мобильном банке и в устройствах самообслуживания. Теперь клиентам банка доступна оплата услуг более 12 тысяч крупнейших федеральных, региональных и муниципальных организаций.

На сегодняшний день клиенты ВТБ в режиме онлайн могут оплатить услуги детских садов, школ, сферы ЖКХ и т.д. Сервис круглосуточно доступен в дистанционном режиме и не требует посещения офиса, уточняется в пресс-релизе кредитной организации.

В целом за I квартал этого года ВТБ планирует добавить в дистанционные каналы еще около 500 новых поставщиков услуг, крупнейший среди которых – МосОблЕИРЦ.

«Увеличение количества услуг, которые можно оплатить дистанционно и в любое удобное время, является неотъемлемой частью развития цифрового банкинга и цифрового бизнеса. В этом году мы планируем значительно расширить перечень партнеров-получателей платежей в дистанционных каналах: подключать агрегаторов в крупных городах России, а также ключевых поставщиков услуг во всех регионах присутствия ВТБ», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Иван Пятков.

Чтобы совершить платеж в ВТБ-Онлайн, необходимо найти в разделе «Платежи» нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию.

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