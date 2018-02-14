В новой версии приложения «PSB Мой бизнес» реализована возможность подключения мобильного банка через интернет-банк PSB On-Line без посещения офиса. Об этом говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка.

В последнем обновлении мобильного банка «PSB Мой бизнес» также стали доступны: перевыпуск сертификата без посещения офиса, отправка выписки по счету и платежного поручения с отметками банка на почту, двухфакторная авторизация, а также адаптация под iPhone X.

«Банк уделяет особое внимание адаптации продуктов под запросы бизнеса. Так, все наши сервисы кастомизируются под клиентов с помощью agile-подхода. Он позволяет эффективно организовывать работу и добиваться поставленных целей в кратчайшие сроки, — отметил директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Иван Паткин.

По его словам, кредитная организация старается ежемесячно добавлять новый функционал мобильного банка с учетом пожеланий клиентов.

Напомним, сервис мобильный банк «Мой Бизнес» разработан специалистами Промсвязьбанка для клиентов малого и среднего бизнеса. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету, а также получать кредиты. Специально для руководителей организаций реализована удобная аналитика по счету и по контрагентам.

Пользователи могут связаться с банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.

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