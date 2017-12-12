Тинькофф банк выпустил масштабное обновление мобильного банка для физических лиц на платформах iOS и Android. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь обновленный дизайн и переработанные элементы интерфейса обеспечивают более быстрый доступ к счетам и другим функциям мобильного банка.

Новым приложением стало еще удобнее пользоваться в зарубежных поездках — теперь можно прямо на экране смартфона указать страну, которую клиент планирует посетить, и период пребывания. Эта опция позволяет свести к минимуму ситуации с отказом в авторизации и вероятность блокировки карты системой мониторинга.

Также в обновленном мобильном банке стало проще оплачивать коммунальные услуги, квартплату, штрафы и совершать другие платежи. Для оплаты достаточно считать QR-код из квитанции с помощью камеры смартфона, после чего приложение самостоятельно заполнит реквизиты.

Пользователи новой версии приложения могут не только получать уведомления о платежах, на которые оформлена подписка, но и настроить их автоматическую оплату.

При общении в чате при наборе текста теперь можно получать подсказки для нахождения быстрых ответов — при наборе текста чат-бот предложит выбрать наиболее подходящий вариант уже готового вопроса.

Скачать приложение можно по ссылкам в App Store и Google Play.

Напомним также, что пользоваться мобильным банком могут как держатели карт Тинькофф Банка, так и клиенты других банков.

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