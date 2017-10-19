В России должен появиться механизм, предотвращающий хищение денег через системы дистанционного банковского обслуживания. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Создается механизм, который может предотвратить такие операции, которые совершаются без согласия клиентов», — сказал глава правительства, добавив, что признаки незаконного перевода будут устанавливаться Банком России.

«Кредитные организации смогут эти признаки дополнять с учетом практики. Тем более что сервисы, которые в настоящий момент существуют в этой сфере, с каждым годом все более продвинутыми становятся, они меняются, поэтому эту практику нужно обязательно анализировать, — добавил премьер. — В таком случае при первом же подозрении можно будет приостановить транзакцию, а потом связаться с клиентом».

Дмитрий Медведев также напомнил, что правительство рассматривает законопроект, который поможет бороться с хищениями денег через систему дистанционного банковского обслуживания: в последние годы такие мошеннические действия происходят достаточно часто. В целом «усилились атаки на банковские счета клиентов, которые осуществляются без их согласия, незаконно списываются средства через интернет, через мобильную связь, через различные платежные системы и с этим сталкиваются не только организации, но и клиенты банков», отметил он.

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