Новая версия мобильного приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для устройств под управлением операционной системы iOS стала полностью доступна людям с инвалидностью по зрению. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

В числе возможностей приложения, которыми теперь могут пользоваться незрячие и слабовидящие пользователи, — создание и подписание платежных поручений, подготовка бюджетных платежей, поиск операций по названию, ИНН и сумме, общение в чате со специалистом технической поддержки и обмен валюты.

«Адаптация интерфейсов наших продуктов для бизнеса — очень важный шаг не только для Сбербанка, но и для индустрии в целом, ведь на нас ориентируются другие организации, и не только финансовые, — комментирует старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы очень надеемся, что, адаптировав сначала мобильные приложения для физических, а теперь и для юридических лиц, вдохновим уважаемых коллег из крупных компаний делать то же самое. Именно это позволит создать в стране экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей».

Ранее Сбербанк адаптировал для незрячих пользователей приложение Сбербанк Онлайн.

Сбербанк Бизнес Онлайн представляет собой систему дистанционного банковского обслуживания для предпринимателей. Она позволяет готовить и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками Сбербанка и т. д. Системой можно пользоваться как при помощи ПК, так и с мобильных устройств.

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